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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Açıklamada, sarsıntının yüzeyin 7 kilometre altında kaydedildi.