AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Açıklamada, sarsıntının yüzeyin 7 kilometre altında kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-02-20
Saat:06:23:17 TSİ
Enlem:38.03972 N
Boylam:37.48917 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/4zsNGUQXot@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi