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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ta saat 08.56'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 08.56'da 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 6,93 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Türkoğlu ilçesi olduğu belirtildi.