AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş'ta saat 08.56'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığının verilerine göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 08.56'da 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 6,93 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Türkoğlu ilçesi olduğu belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 18, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-06-18
Saat:08:56:20 TSİ
Enlem:37.33222 N
Boylam:36.79222 E
Derinlik:6.93 km
Detay:https://t.co/53UDEfpvpV@afadbaskanlik