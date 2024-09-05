AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta sabaha karşı deprem
Son deprem haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Sabaha karşı Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.42'de yerin 7 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşannmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 5, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-09-05
Saat:04:42:30 TSİ
Enlem:38.00861 N
Boylam:36.32583 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/uTWCl5CwPV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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