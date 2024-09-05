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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta sabaha karşı deprem

Son deprem haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Sabaha karşı Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta sabaha karşı deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.42'de yerin 7 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşannmadı.

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