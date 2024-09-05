AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta sabaha karşı deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 04.42'de yerin 7 kilometre altında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşannmadı.