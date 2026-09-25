AFAD duyurdu: Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
AFAD, Karadeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meyadana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sitesinde yer alan veriye göre, Karadeniz'de saat 5.42'de 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Depremin derinliği 8.27 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 25, 2026
Büyüklük:4.0 (MW)
Yer:Karadeniz
Tarih:25-09-2026
Saat:05:42:32 TSI
Enlem:43.39133 N
Boylam:39.588 E
Derinlik:8.27 km
Detay:https://t.co/WYHO1VVH5M @AFADBaskanlik @trthaber @anadoluajansi