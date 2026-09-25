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AFAD duyurdu: Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Karadeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meyadana geldiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Karadeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sitesinde yer alan veriye göre, Karadeniz'de saat 5.42'de 4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Depremin derinliği 8.27 kilometre olarak açıklandı.

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