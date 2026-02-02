AFAD duyurdu: Karadeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre saat 12:47’de Karadeniz’de 4,7 büyüklüğünde, merkez üssü Azak Denizi olan ve 6,57 kilometre derinlikte gerçekleşen bir deprem kaydedildi.
Depremin derinliği 6.57 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM
Büyüklük:4.7 (Ml)
Yer:Azak Denizi
Tarih:2026-02-02
Saat:12:47:50 TSİ
Enlem:45.65083 N
Boylam:35.81056 E
Derinlik:6.57 km
Detay:https://t.co/iCPupJs6qZ