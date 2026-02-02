AFAD duyurdu: Karadeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem

  1. Ekonomim
AFAD verilerine göre saat 12:47’de Karadeniz’de 4,7 büyüklüğünde, merkez üssü Azak Denizi olan ve 6,57 kilometre derinlikte gerçekleşen bir deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saar 12:47'de Karadeniz'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Azak Denizi olarak açıklandı. 

Depremin derinliği 6.57 kilometre olarak ölçüldü.

