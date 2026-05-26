AFAD duyurdu: Karadeniz'de deprem
AFAD, Karadeniz açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, saat 15.08'de kaydedildi. Deprem nedeniyle herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 26, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2026-05-26
Saat:15:08:39 TSİ
Enlem:43.30611 N
Boylam:39.475 E
Derinlik:7.63 km
