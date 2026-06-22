AFAD duyurdu: Karadeniz’de deprem
AFAD’ın verilerine göre Karadeniz’de saat 08.48’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,15 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD verilerine göre deprem, saat 08.48’de kaydedildi. Yerin 6,15 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 22, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Karadeniz
Tarih:2026-06-22
Saat:08:48:21 TSİ
Enlem:44.29 N
Boylam:33.20083 E
Derinlik:6.15 km
Detay:https://t.co/6PTC4iZ8EH@afadbaskanlik