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AFAD duyurdu: Karadeniz’de deprem

AFAD’ın verilerine göre Karadeniz’de saat 08.48’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 6,15 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Karadeniz’de deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz’de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD verilerine göre deprem, saat 08.48’de kaydedildi. Yerin 6,15 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü.