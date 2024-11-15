AFAD duyurdu: Kırıkkale güne depremle uyandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde saat 06:22'de 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.

Deprem 6.5 kilometre derinlikte meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi: Depremin büyüklüğü 3.7

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak, derinliğini ise 1.1 km olarak açıkladı.