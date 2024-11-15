AFAD duyurdu: Kırıkkale güne depremle uyandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde saat 06:22'de 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesi ile depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde saat 06:22'de 3.5 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Deprem 6.5 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Bahşili (Kırıkkale)
Tarih:2024-11-15
Saat:06:22:53 TSİ
Enlem:39.6725 N
Boylam:33.35611 E
Derinlik:6.5 km
Detay:https://t.co/XbxVB1Zfhb@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi: Depremin büyüklüğü 3.7
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak, derinliğini ise 1.1 km olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 15, 2024
KUCUKSARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) https://t.co/98MJuGyWat
15.11.2024, 06:22:52 TSİ
Büyüklük: 3.7
Derinlik: 1.1 km#Kandilli