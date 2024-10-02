AFAD duyurdu: Konya ve Kars sınırında deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Konya ve Kars'ta Ermenistan sınırında deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.54’te merkez üssü Konya’nın Selçuklu ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 1, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Selçuklu (Konya)
Tarih:2024-10-02
Saat:00:54:00 TSİ
Enlem:38.11056 N
Boylam:32.60778 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/JChbyZNivX@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bir deprem de Kars sınırında
Ermenistan sınırında Kars'ın Akyaka ilçesine yakın mesafede saat 02.38'de deprem meydana geldi. 3,9 büyüklüğündeki depremin derinliği 12.59 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 1, 2024
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Shirak (Ermenistan) - [23.92 km] Akyaka (Kars)
Tarih:2024-10-02
Saat:02:38:36 TSİ
Enlem:41.125 N
Boylam:43.80389 E
Derinlik:12.59 km
Detay:https://t.co/FjML1sXZZm@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi