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AFAD duyurdu: Konya ve Kars sınırında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Konya ve Kars'ta Ermenistan sınırında deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Konya ve Kars sınırında deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 00.54’te merkez üssü Konya’nın Selçuklu ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem kent genelinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtildi.

Bir deprem de Kars sınırında

Ermenistan sınırında Kars'ın Akyaka ilçesine yakın mesafede saat 02.38'de deprem meydana geldi. 3,9 büyüklüğündeki depremin derinliği 12.59 kilometre olarak ölçüldü.

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