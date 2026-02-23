  1. Ekonomim
AFAD duyurdu: Kuşadası Körfezi'nde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde Kuşadası Körfezi açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kurumun verilerine göre saat 07.21’de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak belirlendi. Deprem yerin 9.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 