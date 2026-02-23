AFAD duyurdu: Kuşadası Körfezi'nde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi’nde Kuşadası Körfezi açıklarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Kurumun verilerine göre saat 07.21’de kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak belirlendi. Deprem yerin 9.41 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [17.99 km] Menderes (İzmir)
Tarih:2026-02-23
Saat:07:21:15 TSİ
Enlem:37.89333 N
Boylam:26.97 E
Derinlik:9.41 km
Detay:https://t.co/7N4UTAs73f@afadbaskanlik