AFAD duyurdu: Kütahya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

AFAD’ın verilerine göre saat 11:36'da Kütahya Gediz'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 10.3 km olarak ölçüldü.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde saat 11:36'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya'nın Gediz ilçesi ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10.3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

