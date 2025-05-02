AFAD duyurdu! Kütahya'da bir deprem daha oldu

Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremin ardından AFAD'dan açıklama geldi. AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15:51'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Depremin derinliği 12.55 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı

Kütahya depremine ilişkin bir açıklama da Kandilli Rasathanesi’nden geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4 olarak belirtilirken, derinliği ise 8 kilometre olarak açıklandı.