AFAD duyurdu! Kütahya'da bir deprem daha oldu
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen depremin ardından AFAD'dan açıklama geldi. AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 15:51'de deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin büyüklüğü 4.2 olarak açıklandı. Depremin derinliği 12.55 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 2, 2025
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2025-05-02
Saat:15:51:15 TSİ
Enlem:39.22333 N
Boylam:28.99889 E
Derinlik:12.55 km
Detay:https://t.co/ZUKa1UrY3P@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı
Kütahya depremine ilişkin bir açıklama da Kandilli Rasathanesi’nden geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4 olarak belirtilirken, derinliği ise 8 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 2, 2025
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) https://t.co/ZjCKi4Ac3A
02.05.2025, 15:51:15 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 8.0 km#Kandilli