AFAD duyurdu: Kütahya'da deprem
AFAD, Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.5 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 2, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Simav (Kütahya)
Tarih:2026-02-02
Saat:10:12:33 TSİ
Enlem:39.23917 N
Boylam:29.01889 E
Derinlik:12.5 km
Detay:https://t.co/DJcxbicVWV@afadbaskanlik