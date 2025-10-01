AFAD ve Kandilli duyurdu: Kütahya'da korkutan deprem!

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kütahya'nın Simav ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 11.65 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 8.1 km olarak bildirildi.