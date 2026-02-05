  1. Ekonomim
  3. AFAD duyurdu: Malatya güne depremle uyandı
Malatya'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 06.15'te yaşanan deprem vatandaşlarda tedirginlik yarattı.

Haber Merkezi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 06.15’te gerçekleşen sarsıntının yerin 13,24 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

