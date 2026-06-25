AFAD duyurdu: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16:22’de 4 büyüklüğünde, 9.13 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16:22'de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 9.13 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 25, 2026
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2026-06-25
Saat:16:22:37 TSİ
Enlem:38.28333 N
Boylam:38.59056 E
Derinlik:9.13 km
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