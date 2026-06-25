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AFAD duyurdu: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16:22’de 4 büyüklüğünde, 9.13 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 16:22'de Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 9.13 kilometre olarak ölçüldü. 

 

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