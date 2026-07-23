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AFAD duyurdu: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 10:26'da kaydedilen sarsıntının yerin 11.46 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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AFAD duyurdu: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 10.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.26'da, merkez üssü Akçadağ olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yerin 11.46 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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