AFAD duyurdu: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, saat 10:26'da kaydedilen sarsıntının yerin 11.46 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 10.26'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.26'da, merkez üssü Akçadağ olan 4.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 11.46 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 23, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2026-07-23
Saat:10:26:44 TSİ
Enlem:38.35067 N
Boylam:37.86183 E
Derinlik:11.46 km
Detay:https://t.co/Vl6SzPVk6e@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi