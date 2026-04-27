AFAD duyurdu: Malatya'da art arda iki deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depremlere ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşıma göre saat merkez üssü Battalgazi olan 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

İlk deprem 15:41'de 3.9 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin merkez üssü Battalgazi olarak belirlenirken, yerin 13.27 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.

İkinci deprem ise 15:42’de 4.4 büyüklüğünde meydana geldi. Aynı bölgede yaşanan sarsıntının 16.36 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.