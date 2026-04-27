AFAD duyurdu: Malatya'da art arda iki deprem
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde kısa aralıklarla iki deprem meydana geldi. Sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sosyal medya hesabından depremlere ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşıma göre saat merkez üssü Battalgazi olan 3.9 ve 4.4 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Sarsıntı bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.
İlk deprem 15:41'de 3.9 büyüklüğünde kaydedildi. Depremin merkez üssü Battalgazi olarak belirlenirken, yerin 13.27 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
İkinci deprem ise 15:42’de 4.4 büyüklüğünde meydana geldi. Aynı bölgede yaşanan sarsıntının 16.36 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 27, 2026
Büyüklük:4.4 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2026-04-27
Saat:15:42:38 TSİ
Enlem:38.275 N
Boylam:38.69222 E
Derinlik:16.36 km
Detay:https://t.co/m6ymXBzsGF