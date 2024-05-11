AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Saat 07.46'da meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 11, 2024
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Yazıhan (Malatya)
Tarih:2024-05-11
Saat:07:46:02 TSİ
Enlem:38.545 N
Boylam:38.03333 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/s117YgnhrI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi