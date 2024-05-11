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AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi,  Malatya'nın Yazıhan ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
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Saat 07.46'da meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.