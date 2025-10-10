AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.08'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin sosyal medya hesabındna açıklama yaptı.
Açıklamada, saat 14.08'de merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde bir depremin yaşandığı ifade edildi.
Depremin derinliği 13,66 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 10, 2025
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2025-10-10
Saat:14:08:59 TSİ
Enlem:38.13694 N
Boylam:38.58083 E
Derinlik:13.66 km
Detay:https://t.co/3tHWOSLCNu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi