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AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem

Son dakika haberi... Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.08'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
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AFAD'ın verilerine göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yerin 12.66 kilometre altında saat 16.08'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.