AFAD duyurdu! Malatya'da korkutan deprem
Son dakika haberi... Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.08'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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AFAD'ın verilerine göre; Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yerin 12.66 kilometre altında saat 16.08'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 22, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2024-07-22
Saat:16:08:16 TSİ
Enlem:38.16528 N
Boylam:38.53028 E
Derinlik:12.66 km
Detay:https://t.co/3rMX4PmDhN@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi