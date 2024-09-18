AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 1.38'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 9.58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 17, 2024
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2024-09-18
Saat:01:38:40 TSİ
Enlem:38.22639 N
Boylam:38.6275 E
Derinlik:9.58 km
Detay:https://t.co/zlfsGdIW2H@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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