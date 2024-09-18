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AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 1.38'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, 9.58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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