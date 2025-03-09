AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Saat 10:14'te ve yerin 12,21 kilometre altında gerçekleşen depremle ilgili henüz olumsuz bir bildirim yapılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 9, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2025-03-09
Saat:10:14:21 TSİ
Enlem:38.21833 N
Boylam:38.64611 E
Derinlik:12.21 km
Detay:https://t.co/7jL85YHFxt@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi