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AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabından Malatya'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 

Saat 10:14'te ve yerin 12,21 kilometre altında gerçekleşen depremle ilgili henüz olumsuz bir bildirim yapılmadı.

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