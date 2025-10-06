AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının yerin 10,77 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 6, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Battalgazi (Malatya)
Tarih:2025-10-06
Saat:12:59:14 TSİ
Enlem:38.19306 N
Boylam:38.55917 E
Derinlik:10.33 km
Detay:https://t.co/G6XWBRuceh@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi