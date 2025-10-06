  1. Ekonomim
  3. AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD duyurdu: Malatya'da korkutan deprem
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının yerin 10,77 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

