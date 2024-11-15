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AFAD duyurdu! Malatya'nın ardından Rize de sallandı

AFAD duyurdu. Rize'nin Hemşin ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD'tan yapılan açıklamada "Rize ilimizin Hemşin ilçesinde, saat 12.02’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." denildi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Malatya'nın ardından Rize de sallandı
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Malatya'daki depremin ardından bir deprem haberi de Rize'den geldi. AFAD Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.02'de meydana gelen Rize depreminin derinliği 12.85 kilometre olarak ölçüldü. 

AFAD'dan yapılan ilk açıklamada, "Rize ilimizin Hemşin ilçesinde, saat 12.02’de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." açıklaması yapıldı. 

AFAD: Olumsuz bir durum bulunmamaktadır

Rize depreminin ardından AFAD saha tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. AFAD olumsuz bir durum tespit edilmediğini duyurdu. 

AFAD'ın sosyal medya paylaşımında "Rize ilimizin Hemşin ilçesinde saat 12.02’de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. 

AFAD son depremler listesi

Kandilli 4.8 olarak ölçtü

Kandilli depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu. 

Kandilli son depremler listesi

Bakan Yerlikaya'dan Rize depremi açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'de meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde: 

"Rize Çamlıhemşin’de 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır."

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'tan açıklama geldi

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş sosyal medya hesabından deprem ile ilgili açıklama yaptı. Vali Baydaş, "AFAD Başkanlığımızın verilerine göre 4,7 ölçeğinde, İlimiz Hemşin merkezli bir deprem meydana gelmiş olup şu an itibariyle herhangi bir olumsuzluk yoktur. Saha taramalarımız devam etmektedir. Geçmiş olsun." dedi. 

Hemşin Belediye Başkanı Bekar: Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı

Hemşin Belediye Başkanı Halim Kazım Bekar, AA muhabirine, "Büyük bir deprem oldu. Herhangi bir olumsuz durum olup olmadığını araştırıyoruz. Şu ana kadar bize ulaşan bir şey olmadı." dedi.

Deprem anları kameralara yansıdı

Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem kameralara yansıdı. 

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