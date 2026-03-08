AFAD duyurdu: Manisa Turgutlu'da deprem
AFAD'ın verilerine göre, Manisa Turgutlu'da Saat 13:10 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 13:10 sularında gerçekleşen depremin derinliği 5.49 km olarak kaydedildi. Depremin komşu il İzmir'de de hissedildiği öğrenildi.
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Turgutlu (Manisa)
Tarih:2026-03-08
Saat:13:10:54 TSİ
Enlem:38.57972 N
Boylam:27.64083 E
Derinlik:5.49 km
