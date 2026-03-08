  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Manisa Turgutlu'da deprem
Takip Et

AFAD duyurdu: Manisa Turgutlu'da deprem

AFAD'ın verilerine göre, Manisa Turgutlu'da Saat 13:10 sularında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Manisa Turgutlu'da deprem
Takip Et

AFAD, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 13:10 sularında gerçekleşen depremin derinliği 5.49 km olarak kaydedildi. Depremin komşu il İzmir'de de hissedildiği öğrenildi.