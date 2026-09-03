AFAD duyurdu: Manisa'da deprem
AFAD verilerine göre, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde saat 13.20’de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın paylaştığı verilere göre, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 13.20’de kaydedilen depremin 8,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Depremin merkez üssü Yunusemre olarak açıklanırken, sarsıntı İzmir’de de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 3, 2026
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Yunusemre (Manisa)
Tarih:2026-09-03
Saat:13:20:48 TSİ
Enlem:38.77533 N
Boylam:27.144 E
Derinlik:8.52 km
Detay:https://t.co/NyhVJlKD1j@afadbaskanlik