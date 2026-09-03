  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Manisa'da deprem
Takip Et

AFAD duyurdu: Manisa'da deprem

AFAD verilerine göre, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde saat 13.20’de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
AFAD duyurdu: Manisa'da deprem
Takip Et

AFAD’ın paylaştığı verilere göre, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 3,7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Saat 13.20’de kaydedilen depremin 8,52 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi. Depremin merkez üssü Yunusemre olarak açıklanırken, sarsıntı İzmir’de de hissedildi.