  3. AFAD duyurdu: Manisa'da peş peşe depremler
Manisa'nın Yunusemre ilçesi, sabaha karşı 3.7 ve 3.8 büyüklüğünde depremlerle sarsıldı. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremlerin derinliği 7.47 ve 9.85 kilometre olarak ölçüldü.

Haber Merkezi
Manisa'da sabaha karşı Yunusemre ilçesi merkezli iki deprem oldu.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, 3.7 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 04.17'de meydana geldi. Depremin derinliği 7.47 kilometre olarak ölçüldü.

Bundan 16 dakika sonra, saat 04.33'te ise 3.8 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 9.85 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremlerin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmedi.

