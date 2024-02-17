AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem (Son depremler)
Deprem bilimcilerin uyarılarını sürdürdüğü Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 05.42'de meydana gelen depremin derinliği 6,98 kilometre olarak ölçüldü.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.42'de Marmara Denizi Erdek Körfezi'nde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Balıkesir'in Gönen ilçesine 3.96 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliği ise 6.98 kilometre olarak ölçüldü.