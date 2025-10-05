  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde bir deprem daha oldu
Takip Et

AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde bir deprem daha oldu

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde bir deprem daha oldu
Takip Et

AFAD, Marmara Denizi’nde saat 13:43 sularında 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 10.61 olarak ölçüldü.

Ayrıntılar Geliyor

Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'ye gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'ye gidecek
Ekrem İmamoğlu: Muhalefete muhalefet etme dönemi kapanmıştır
Ekrem İmamoğlu: Muhalefete muhalefet etme dönemi kapanmıştır
MİT’ten büyük operasyon! PTT ve HGS üzerinden vatandaşları dolandıran suç ağına darbe vuruldu
MİT’ten büyük operasyon! PTT ve HGS üzerinden vatandaşları dolandıran suç ağına darbe vuruldu
Türkiye'deki İHA sayısı 88 binin üzerine çıktı
Türkiye'deki İHA sayısı 88 binin üzerine çıktı
Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Valilik duyurdu: İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Cumhurbaşkanı ile Meclis resepsiyonundaki fotoğrafı gündem olan Fatih Erbakan: Yalnızca hayırlı olsun dileklerimizi ilettik
Resepsiyondaki fotoğrafı gündem olan Fatih Erbakan: Yalnızca hayırlı olsun dileklerimizi ilettik