AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde bir deprem daha oldu
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi’nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Marmara Denizi’nde saat 13:43 sularında 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 10.61 olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 5, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi
Tarih:2025-10-05
Saat:13:43:49 TSİ
Enlem:40.78944 N
Boylam:27.93778 E
Derinlik:10.61 km
Detay:https://t.co/kVBAy7fWmV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
