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AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 00.34'te Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem
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AFAD'ın açıklamasına göre, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin merkez üssü Tekirdağ Süleymanpaşa olarak belirlendi.

Deprem, 00.34'te gerçekleşti ve 3.5 büyüklüğünde ölçüldü. Derinliğinin ise 14.38 kilometre olduğu kaydedildi.

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