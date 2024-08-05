AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 00.34'te Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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AFAD'ın açıklamasına göre, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin merkez üssü Tekirdağ Süleymanpaşa olarak belirlendi.
Deprem, 00.34'te gerçekleşti ve 3.5 büyüklüğünde ölçüldü. Derinliğinin ise 14.38 kilometre olduğu kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 4, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [07.14 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ)
Tarih:2024-08-05
Saat:00:34:06 TSİ
Enlem:40.79389 N
Boylam:27.47139 E
Derinlik:14.38 km
Detay:https://t.co/AzLUW3rjx9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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