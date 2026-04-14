AFAD duyurdu: Marmara'da deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde yaşanan sarsıntının derinliği 12.04 kilometre olarak kayıtlara geçti. Deprem Bursa'nın bazı ilçelerinden hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.