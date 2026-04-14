AFAD duyurdu: Marmara'da deprem
AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre Marmara Denizi'nde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 12.04 kilometre olarak kayıtlara geçti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde yaşanan sarsıntının derinliği 12.04 kilometre olarak kayıtlara geçti. Deprem Bursa'nın bazı ilçelerinden hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 14, 2026
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Marmara Denizi - [08.20 km] Karacabey (Bursa)
Tarih:2026-04-14
Saat:15:42:37 TSİ
Enlem:40.43556 N
Boylam:28.45667 E
Derinlik:12.04 km
