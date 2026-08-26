AFAD duyurdu: Marmara Denizi'nde deprem!
Marmara Denizi'nde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Yalova açıklarında meydana gelen deprem yerin yaklaşık 13 kilometre derinliğinde kaydedildi.
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Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine depremin derinliği 13.53 km olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise saat 14.24’te Marmara Denizi’nde meydana gelen depremin büyüklüğünü 2,9 (ML), derinliğini ise 10,5 kilometre olarak açıkladı.