AFAD duyurdu: Marmara Denizi'ndeki 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün saat 23.04 sıralarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremin derinliği 9,1 kilometre olarak ölçülürken merkez üssü Bursa'nın Mudanya ilçesi açıkları olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Saat 05.40'ta ise 3, 1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiği belirtildi.