  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Takip Et

AFAD duyurdu: Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Mersin Erdemli'de saat 16:12'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Takip Et

Mersin'i Erdemli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde saat 16:12'de 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

Mersin’deki çocuk evleri olayında personel işten çıkarıldı, müdür görevden alındıMersin’deki çocuk evleri olayında personel işten çıkarıldı, müdür görevden alındıGündem

 