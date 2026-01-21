AFAD duyurdu: Mersin'de 3.9 büyüklüğünde deprem
AFAD, Mersin Erdemli'de saat 16:12'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Mersin'i Erdemli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Mersin'in Erdemli ilçesinde saat 16:12'de 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 21, 2026
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Erdemli (Mersin)
Tarih:2026-01-21
Saat:16:12:17 TSİ
Enlem:36.6925 N
Boylam:34.10444 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/6Ic2gKlTAk@afadbaskanlik