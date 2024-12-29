AFAD duyurdu: Muğla 4.3 ile sallandı, çevre illerden hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'da deprem oldu.

Saat 03:15 sularında meydana gelen Datça merkezli depremin büyüklüğü 4,3 olarak duyuruldu.

Sarsıntı yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşirken çevre illerden de hissedildi.

Bölge halkı büyük panik yaşadı, bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. Bölgede panik havası devam ederken şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.