AFAD duyurdu! Muğla açıklarında deprem meydana geldi

AFAD, Datça açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,5 olarak duyururken depremin derinliği 9,35 km olarak belirlendi.

Bugün Malatya ve Rize de sallanmıştı

Bugün Türkiye'nin bir çok noktasında deprem meydana geldi. Malatya'da 4.9 büyüklüğünde Rize'de ise 4.7 büyüklüğünde olan depremler panik yaratırken komşu illerde de hissedildi.