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AFAD duyurdu! Muğla açıklarında deprem meydana geldi

Malatya ve Rize'nin ardından bu kez Muğla sallandı. AFAD, Muğla açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Muğla açıklarında deprem meydana geldi
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AFAD, Datça açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,5 olarak duyururken depremin derinliği 9,35 km olarak belirlendi.

Bugün Malatya ve Rize de sallanmıştı

Bugün Türkiye'nin bir çok noktasında deprem meydana geldi. Malatya'da 4.9 büyüklüğünde Rize'de ise 4.7 büyüklüğünde olan depremler panik yaratırken komşu illerde de hissedildi.

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