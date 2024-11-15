AFAD duyurdu! Muğla açıklarında deprem meydana geldi
Malatya ve Rize'nin ardından bu kez Muğla sallandı. AFAD, Muğla açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD, Datça açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,5 olarak duyururken depremin derinliği 9,35 km olarak belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 15, 2024
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [79.58 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-11-15
Saat:16:42:50 TSİ
Enlem:36.31444 N
Boylam:26.69389 E
Derinlik:9.35 km
Detay:https://t.co/hkhJvJYNVl@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bugün Malatya ve Rize de sallanmıştı
Bugün Türkiye'nin bir çok noktasında deprem meydana geldi. Malatya'da 4.9 büyüklüğünde Rize'de ise 4.7 büyüklüğünde olan depremler panik yaratırken komşu illerde de hissedildi.