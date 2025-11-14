  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında deprem
Takip Et

AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında deprem

AFAD verilerine göre, Muğla Datça açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında deprem
Takip Et

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.01'de Muğla Datça açıklarında 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.75 km olarak ölçüldü.

Gündem
Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek
Dilan Polat ve Engin Polat İstanbul Adliyesi'nde ifade verecek
Kastamonu'da oğluyla ölü bulunan kadının kayıp cep telefonuna ulaşıldı
Kastamonu'da oğluyla ölü bulunan kadının kayıp cep telefonuna ulaşıldı
Ticaret Bakanlığı: Tüketici Hakem Heyetleri kapatılmıyor; aksine, yeniden yapılandırılarak güçlendiriliyor
Ticaret Bakanlığı: Tüketici Hakem Heyetleri kapatılmıyor; yeniden yapılandırılıyor
İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına üçüncü kez erişim engeli getirildi
İmamoğlu'nun sosyal medya hesabına üçüncü kez erişim engeli getirildi
Bir ailenin İstanbul tatili gıda zehirlenmesi ile faciaya döndü: Kardeşlerin ölümünde ilk bulgular ortaya çıktı
Bir ailenin İstanbul tatili faciaya döndü: Kardeşlerin ölümünde ilk bulgular ortaya çıktı
Suçlarda çocukları araç olarak kullananlara verilecek cezalar artırılacak
Suçlarda çocukları araç olarak kullananlara verilecek cezalar artırılacak