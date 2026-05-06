AFAD duyurdu: Muğla Datça açıklarında deprem
AFAD verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.23'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 10.32 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça’ya yaklaşık 193 kilometre mesafede olduğu belirlendi. Sarsıntı, çevre bölgelerde kısa süreli paniğe neden olurken, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 6, 2026
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz - [193.09 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-05-06
Saat:09:23:19 TSİ
Enlem:34.95417 N
Boylam:27.43389 E
Derinlik:10.32 km
