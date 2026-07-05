AFAD duyurdu: Muğla Datça'da korkutan deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla Datça'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 155,6 kilometre uzaklıkta kaydedildi.
Sarsıntı, 5 Temmuz 2026 saat 11.10'da meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,1 (Mw), derinliği ise 21,72 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 5, 2026
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [155.63 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-07-05
Saat:11:10:48 TSİ
Enlem:35.33222 N
Boylam:27.03583 E
Derinlik:21.72 km
Detay:https://t.co/SWwG19UmH2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi