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AFAD duyurdu: Muğla Datça'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Muğla Datça'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Muğla Datça'da korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 155,6 kilometre uzaklıkta kaydedildi.

Sarsıntı, 5 Temmuz 2026 saat 11.10'da meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,1 (Mw), derinliği ise 21,72 kilometre olarak ölçüldü.