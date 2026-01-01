  1. Ekonomim
  3. AFAD duyurdu: Muğla Fethiye'de deprem
AFAD duyurdu: Muğla Fethiye'de deprem

Muğla'nın Fethiye ilçesinde saat 16.33'te 3,5 büyüklüğünde korkutan bir deprem meydana geldi.

AFAD duyurdu: Muğla Fethiye'de deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Fethiye ilçesi olan 3,5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin yaklaşık 24 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Fethiye ilçesi merkezli korkutan deprem, ilçe merkezi ve çevresinde hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 3.5 olarak rapor etti.

