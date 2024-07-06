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AFAD duyurdu: Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Yardım Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi (AFAD), saat 10.09'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, saat 09.09'da yaşanan sarsıntının büyklüğü 3.6 olarak kaydedildi.

Depremin derinliği 66.04 kilometre olarak açıklandı.