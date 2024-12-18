AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 3.8 büyüklüğünde ve yerin 7.31 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde 11.58'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini açıkladı. Depremin yerin 7.31 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2024
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [97.43 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-12-18
Saat:11:58:56 TSİ
Enlem:35.8175 N
Boylam:27.5025 E
Derinlik:7.31 km
Detay:https://t.co/DM9ryHpbbi@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi verileri
Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 8.1 km olarak belirlendi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 18, 2024
AKDENIZ https://t.co/uNOywHW00K
18.12.2024, 11:58:55 TSİ
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 8.1 km#Kandilli