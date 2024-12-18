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AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesinde 3.8 büyüklüğünde ve yerin 7.31 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde 11.58'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleştiğini açıkladı. Depremin yerin 7.31 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

 Kandilli Rasathanesi verileri

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 8.1 km olarak belirlendi.

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