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AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!

Muğla'da deprem meydana geldi. AFAD, Ortaca merkezli depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'da deprem oldu.

Saat 03:29 sularında meydana gelen Ortaca merkezli depremin büyüklüğü 3,9 olarak duyuruldu.

Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedildi. Bölgede artçı sarsıntıların devam ettiği öğrenildi.

Gece boyu Ortaca, Dalaman ve Seydikemer'de meydana gelen ufak sarsıntılar paniğe sebep oldu.

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