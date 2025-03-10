AFAD duyurdu: Muğla'da korkutan deprem!
Muğla'da deprem meydana geldi. AFAD, Ortaca merkezli depremin büyüklüğünü 3,9 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Muğla'da deprem oldu.
Saat 03:29 sularında meydana gelen Ortaca merkezli depremin büyüklüğü 3,9 olarak duyuruldu.
Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedildi. Bölgede artçı sarsıntıların devam ettiği öğrenildi.
Gece boyu Ortaca, Dalaman ve Seydikemer'de meydana gelen ufak sarsıntılar paniğe sebep oldu.