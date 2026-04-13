AFAD duyurdu: Muğla'da peş peşe depremler
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçelerinde peş peşe sarsıntılar meydana geldi.
AFAD, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin saat 05.00'da ve yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleştiği açıklandı.
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz - [88.91 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2026-04-13
Saat:05:00:45 TSİ
Enlem:35.83361 N
Boylam:28.025 E
Derinlik:18.87 km
Söz konusu depremin ardından bir sarsıntı daha gerçekleşti.
Muğla'nın Datça ilçesinde saat 06:52'de 3.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntının derinliği 14.23 km olarak kaydedildi.
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Ege Denizi - [69.17 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-04-13
Saat:06:52:01 TSİ
Enlem:36.07139 N
Boylam:27.42278 E
Derinlik:14.23 km
