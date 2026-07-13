AFAD duyurdu: Muğla'da deprem
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD verilerine göre sarsıntı, Datça'ya yaklaşık 196 kilometre mesafede kaydedildi. Deprem saat 12.33 sıralarında ve yerin 6.87 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 13, 2026
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akdeniz - [196.17 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-07-13
Saat:12:33:07 TSİ
Enlem:35.05056 N
Boylam:26.6475 E
Derinlik:6.87 km
Detay:https://t.co/EUx7khtBo0@afadbaskanlik