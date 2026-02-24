  1. Ekonomim
  3. AFAD duyurdu: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde yerin 7.8 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD duyurdu: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde, yerin 7.8 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.

Deprem, Datça'ya yaklaşık 247.92 kilometre uzaklıkta saat 11:58'de kaydedildi.

