AFAD duyurdu: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde yerin 7.8 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.
Deprem, Datça'ya yaklaşık 247.92 kilometre uzaklıkta saat 11:58'de kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 24, 2026
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Akdeniz - [247.92 km] Datça (Muğla)
Tarih:2026-02-24
Saat:11:58:45 TSİ
Enlem:34.53444 N
Boylam:26.74611 E
Derinlik:7.08 km
Detay:https://t.co/BdivXngZre@afadbaskanlik