  3. AFAD duyurdu: Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde saat 12:09’da, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.8 kilometre olarak ölçüldü.

Bahçe ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin derinliği Kandilli Rasathanesi tarafından 7.6 km olarak kaydedildi.

