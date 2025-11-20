AFAD duyurdu: Osmaniye'de 4.4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın aktardığına göre Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde saat 12:09’da, 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 8.8 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 20, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Bahçe (Osmaniye)
Tarih:2025-11-20
Saat:12:09:08 TSİ
Enlem:37.14417 N
Boylam:36.61722 E
Derinlik:8.8 km
Detay:https://t.co/gkwo3Mc1A4@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bahçe ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin derinliği Kandilli Rasathanesi tarafından 7.6 km olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 20, 2025
ASAGIARICAKLI-BAHCE (OSMANIYE) https://t.co/QLe1QJRFWH
20.11.2025, 12:09:07 TSİ
Büyüklük: 4.4
Derinlik: 7.6 km#Kandilli