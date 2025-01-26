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AFAD duyurdu: Osmaniye'de deprem

Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Osmaniye'de deprem
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Osmaniye'de saat 15:04'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.

Kısa süreli panik yaşandı

Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken bölgedekiler panik yaşadı.

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