AFAD duyurdu: Osmaniye'de deprem
Osmaniye'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Osmaniye'de saat 15:04'de 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak belirlendi.
Kısa süreli panik yaşandı
Depremde ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmazken bölgedekiler panik yaşadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 26, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Merkez (Osmaniye)
Tarih:2025-01-26
Saat:15:04:00 TSİ
Enlem:37.03361 N
Boylam:36.37444 E
Derinlik:6.98 km
Detay:https://t.co/oBH1pmTEWn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi