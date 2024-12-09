AFAD duyurdu! Osmaniye'de korkutan deprem
AFAD, Osmaniye'de büyüklüğü 3.6 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde saat 14.30'da deprem meydana geldi.
Kısa süreli panik yaşandı
Depremin büyüklüğü 3.6 büyüklüğü olarak kayıtlara geçti. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 9, 2024
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Bahçe (Osmaniye)
Tarih:2024-12-09
Saat:14:35:39 TSİ
Enlem:37.18583 N
Boylam:36.68361 E
Derinlik:8.45 km
Detay:https://t.co/EXwtfsJZvo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi