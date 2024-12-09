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AFAD duyurdu! Osmaniye'de korkutan deprem

AFAD, Osmaniye'de büyüklüğü 3.6 olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Osmaniye'de korkutan deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde saat 14.30'da deprem meydana geldi.

Kısa süreli panik yaşandı

Depremin büyüklüğü 3.6 büyüklüğü olarak kayıtlara geçti. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.

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